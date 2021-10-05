دي مايو الى باريس للمشاركة في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم وغدًا في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس، حيث يصادف هذا العام الذكرى السنوية الستين لتأسيس المنظمة.

ونوهت مذكرة لوزارة الخارجية الايطالية بأن العنوان الذي تم اختياره للاجتماع: “بناء مستقبل أخضر وشامل”، يشير إلى “الأولويات التي تقع في صميم الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين والرئاسة المشتركة (البريطانية-الايطالية) لمؤتمر الاطراف حول المناخ (كوب-26)”، مما “يؤكد الاهتمام القوي الذي توليه إيطاليا والمجتمع الدولي لموضوع التنمية المستدامة والشاملة واحترام كرامة الناس”.

وسيخاطب دي مايو جلسة عامة بعد ظهر اليوم، كما سيجري سلسلة من الاجتماعات الثنائية على هامش الاجتماع مع نظرائه في دول منظمة التعاون .