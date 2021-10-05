إيطاليا تهنئ مواطنها العالم باريزي بنيل جائزة نوبل للفيزياء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدمت وزارة الخارجية الايطالية بالتهنئة لأستاذ الفيزياء في جامعة روما الاولى (لا سابينتسا)، جورجو باريزي لمناسبة فوزه بجائزة نوبل للفيزياء.

وكتبت في تغريدة “تهانينا للبروفيسور باريزي لفوزه بجائزة نوبل للفيزياء مع شوكورو مانابي وكلاوس هاسلمان. إعتراف كبير بتميز وجودة البحث العلمي الإيطالي”.

بدوره وصف الامين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتا نيل باريزي جائزة نوبل بـ”الخبر الرائع حقًا”.

وكانت أكاديمية نوبل قد أعلنت الثلاثاء منح نصف جائزة الفيزياء للعام 2021 للعالم الايطالي والنصف الثاني مناصفة بين الأمريكي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان “للمساهمات الرائدة في فهمنا للأنظمة الفيزيائية المعقدة”.