مسؤول ايطالي: وتيرة ارتفاع الغاز الطبيعي لن تستمر العام المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع مسؤول في البنك المركزي الايطالي (بنك إيطاليا) عدم استمرار وتيرة الارتفاع القوية الحالية في الاسواق الدولية لأسعار الغاز الطبيعي في العام القادم.

وقال رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء في بنك إيطاليا، أوجينيو غايوتي، خلال جلسة إستماع أمام لجنتي الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ، “في الوقت الراهن، ينصب التركيز إلى حد كبير على الزيادات في أسعار الغاز، والتي كانت سريعة وقوية جدا”.

وأضاف “لكن العروض المضمنة في الأسعار المستقبلية لا يبدو أنها تتوقع استمرارًا طويلاً للزيادة إلى ما بعد العام الحالي”، وقال “إنه وضع متطور نرصده بحرص”.