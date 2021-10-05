دراغي يهنئ مواطنه الايطالي لنيله جائزة نوبل للفيزياء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، نيابة عن الحكومة، عن “أحر تهانيه للبروفيسور جورجو باريزي على فوزه بجائزة نوبل للفيزياء” للعام 2021.

واشارت مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الايطالية الثلاثاء إلى أن “البروفيسور باريزي يعد رائدًا في مجال البحث في الفيزياء النظرية وقد ربط اسمه بالاكتشافات الحاسمة في مجال الديناميكا اللونية الكمية ودراسة الأنظمة المعقدة المختلة، من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي. لقد فاز بالفعل عن أعماله ببعض من أهم الجوائز الدولية للفيزياء والعلوم ، مثل ميدالية بولتزمان ، وميدالية ديراك ، وجائزة لاغرانج ، وميدالية ماكس بلانك ، وجائزة وولف”.

وأضافت “كانت مساهمات البروفيسور باريزي على مدى مهنة مشرقة لأكثر من 50 عامًا حاسمة لفهم الظواهر الأساسية وأثرت بعمق على العديد من مجالات المعرفة الأخرى ، من العلوم الاستعرافية إلى علم الأحياء إلى العلوم الاجتماعية. الرئيس الفخري لإكاديمية (دي لينتشي) ، البروفيسور باريزي، هو مرجع فكري لأجيال من الطلاب والباحثين وللبلد بأكمله”.

وأشارت المذكرة إلى أن رئيس الوزراء سيستقبل باريزي في وقت لاحق في قصر كيجي (مقر الحكومة) لتهنئته على النجاح الاستثنائي.