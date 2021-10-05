دي مايو: العلاقات متعددة الأطراف أساسية لأجل الانتعاش الاقتصادي أيضًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو عن الاقتناع بأن العلاقات متعددة الأطراف أساسية لأجل الانتعاش الاقتصادي أيضًا.

وكتب الوزير دي مايو في منشور على (فيسبوك) على هامش مشاركته بالاجتماع الوزاري لـ(OECD) في باريس، الثلاثاء، أن “الموضوعات في قلب هذا الاجتماع تعكس الأولويات التي حددتها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين ومشاركتنا برئاسة قمة (Cop26) الأممية حول المناخ في غلاسكو”، المقررة من 1ـ12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.

وأشار الوزير إلى أن “بلادنا تكرس في الواقع أقصى قدر من الاهتمام لأهداف مثل التنمية المستدامة، الشمولية واحترام الظروف المعيشة للناس”. وأردف: “سأتحدث بعد ظهر اليوم في الاجتماع، وسأعقد بين اليوم وغد سلسلة من الاجتماعات لتعزيز العلاقات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى، والتي تعد أيضًا أساسية للانتعاش الاقتصادي الإيطالي”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “بلادنا تلعب دورًا رئيسيًا في الملفات الدولية الرئيسية. فلنستمر على هذا النحو”.