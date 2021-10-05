إعلامي فاتيكاني: الانتخابات الإدارية تعزز حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال إعلامي فاتيكاني أن الانتخابات الإدارية “تعزز حكومة دراغي” وتمثل “انتكاسة” للمواقف السيادية وسيتعين أن تقود إلى “إعادة تفكير” داخل الأحزاب.

جاء ذلك على لسان مدير مجلة (تشيفيلتا كاتّوليكا)، الأب أنطونيو سبادارو، والمراقب القوي للديناميكيات السياسية، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، في معرض تأمله بالانتخابات البلدية والعواقب التي ستترتب عليها.

وأضاف الأب سبادارو، أنه “يجب تقييم الامتناع عن التصويت الذي يهدد الشعب بأسره، فكثير من الناس لم يذهبوا للتصويت، ومن المؤكد أنها علامة للسخط تجاه السياسة من جانب شريحة مهمة من المواطنين”.

وأشار الكاهن اليسوعي إلى أن “من المؤكد أن إحدى مهام السياسة اعتبارًا من اليوم ستكون أقل انخراطًا في الخلافات الداخلية ونبرات الجدل، وأن تكون أكثر حضوراً على الأرض في مجال الاستماع إلى احتياجات المواطنين”.

وبالعودة إلى التصويت، أكد مدير (تشيفيلتا كاتّوليكا) على أهمية هذه الانتخابات “للاتصال المباشر مع الإقليم، مما يعبر عن الحالة المعنوية للأشخاص الذين سئموا بوضوح من النبرات القاسية، وهذه حقيقة”. ثم تأمل في جانب آخر، وهو أن “الأحزاب تمرّ بمرحلة تغيير كبير، هناك توترات داخلية كان لها بلا شك تأثير على التصويت”.

وذكر الأب سبادارو أن “من المؤكد أن القوى التي أعربت عن نفسها لصالح المناصب السيادية حظيت بنقطة توقف وربما بوقفة للتفكير أيضًا، لأن هناك توترات داخلية في هذه الأحزاب، وبشكل خاص في الرابطة، وهي على أي حال مثيرة جدًا للاهتمام، وأوضح أنه لا يوجد خط واحد ومتماسك، بل خطوط مختلفة”.

وخلص الإعلامي الفاتيكاني الى القول إن “من بين هذه الخطوط هناك تلك السيادية، والبعض الآخر ليس كذلك. ويبقى السؤال في إيطاليا يدور حول تشكيل تيار يمين أوروبي ناضج ومسؤول، ذلك الذي تطرحه هذه الانتخابات”.