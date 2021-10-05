مؤتمر لحوار الأديان في بغداد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

قالت البطريركية الكلدانية إن دائرة قصر المؤتمرات في وزارة الثقافة والسياحة والآثار نظمت مؤتمرها الثالث بالتعاون مع البطريركية الكلدانية في كنيسة انتقال مريم العذراء صباح الثلاثاء 5/10/2021 تحت شعار: “العراق يزدهر بتنوع اديانه”.

وذكر الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أدَيّ)، أن المؤتمر تم بحضور غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، معالي وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم راعي المؤتمر، ونخبة من رجال دين مسيحيين، مسلمين شيعة وسنة، صابئة مندائيين وعدد من الأكاديميين.

وذكر إعلام البطريركية أن “الجلسة الاولى بكلمات رعاة المؤتمر، ثم بندوة حوارية مفتوحة في قاعة الكنيسة وتم طرح عدة افكار ومقترحات”، وأنه بالمناسبة، ألقى البطريرك ساكو كلمة قال فيها: “معالي الوزير، اصحاب الفضيلة والسماحة والسيادة، أيتها السيدات، ايها السادة، تحية لكم في رحاب هذه الكنيسة لمريم العذراء. وشكراً لمنظمي هذه المبادرة الوطنية الطيبة التي تهدف الى تقارب وجهات النظر المختلفة بين الديانات والمذاهب وأبناء البلد الواحد خصوصاً في هذه الظروف المعقدة والصعبة”.

وتابع: “زيارة البابا فرنسيس للعراق في آذار الماضي كانت بركة للعراقيين. وقد رسمت رسائلُه ولقاءاته مع المسؤولين العراقيين ورجال الدين وبشكل متميز مع المرجع الشيعي الاعلى سماحة السيد علي السيستاني خارطة طريق للعيش المشترك السلمي”.

وأشار الكاردينال ساكو إلى أن “عبارة البابا: (كلُّنا أخوة)، أي كل إنسان هو أخ، وعبارة سماحة السيد علي السيستاني (أنتم جزء منّا ونحن جزء منكم)، أي نحن جسم واحد، إنها عبارةٌ نبوية ينبغي تفعيلها. هذه الرؤية سبق ان تجسدت من خلال توقيع البابا مع إمام الأزهر الشيخ الدكتور أحمد الطيب على (وثيقة الأخوّة الإنسانية) في الرابع من شهر شباط 2019، في أبو ظبي، عاصمة الامارات العربية”.

وذكر البطريرك أنه “ينبغي الاستناد الى بلاغات أقطاب الديانتين المسيحية والاسلامية التي تنسجم مع روحانية الانجيل وروحانية القرآن لتعزيز مساحات القواسم المشتركة بين المسيحيين والمسلمين والآخرين وتفعيلها لقبول اختلاف الآخر والعيش المشترك المتكافئ بالحقوق والواجبات. وهذا يحتاج الى جهود كبيرة للتثقيف والتوعية”.

وأشار رأس الكنيسة الكلدانية إلى أن “من الأهمية بمكان أن يُعالج التعليم الديني بأسلوب سليم بعيدا عن الكراهية وكل أشكال العنف التي تطال حياة الناس وتنتهك كرامتهم، ذلك من خلال ترسيخ ثقافة التلاقي والاخوّة والصداقة والسلام والثقة بين البشر”.

وأردف “يتعين على المؤسسات الدينية والاجتماعية والحكومية ترميم البشر قبل الحجر، وتقديم مناهج جديدة للتربية الدينية برؤية جديدة تحترم الديانات وأتباعها وتعزز ثقافة التنوع والتعددية بشكل حضاري، وتوطد الثقة وتبدد الأحكام المسبقة. وهنا نشدد على دور وسائل الاعلام في إشاعة هذه الثقافة، فالاعلام رسالة وليس إثارة”.

ونوه البطريرك الكلداني بأن “رسالة الاديان ليست بناء دولة وانما اشاعة قيم الاخوّة والمحبة والتسامح وتنشئة الانسان وتوجيه سلوكه وضمان كرامته وحقوقه ليكون بابهى صورة انسانية، فالانسان هو محور الديانات، كما يؤكده الانجيل والقرآن. اما الدولة فمسؤوليتها ترتكز على تنظيم حياة المجتمع وضمان الحقوق والواجبات على قدم المساواة”.

وأردف: “الخلاصة، الحل عندنا في العراق هو في قيام دولة مدنية تعتمد المواطنة وتحترم الأديان وتحتضن جميع أبنائها من دون استثناء، فالدين لله والوطن للجميع”. واختتم بالقول “كلنا أمل ان تجلب الانتخابات القادمة إنعطافة ايجابية مفصلية للعراق. شكراً”.