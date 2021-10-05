ممثل الخارجية الإيطالية في ستراسبورغ لبدء رئاسة لجنة وزراء مجلس أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – يقوم وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بينيديتو ديلا فيدوفا، بزيارة الثلاثاء إلى ستراسبورغ لمناسبة بدء رئاسة إيطاليا للجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تستمر من 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 – 20 أيار/مايو 2022.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “وكيل الوزارة سيلتقي خلال زيارته بالأمين العام لمجلس أوروبا، ماريا بيغينوفيتش بوريتش، مفوضة حقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، رئيس لجنة البندقية جاني بوكويكيو، ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو”.

وورد في المذكرة، أن “ديلا فيدوفا سيتناول مع محاوريه، الأولويات التي اختارها بلادنا لرئاستنا، بما يتماشى مع القضايا الرئيسية التقليدية لعملنا الدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الأولويات، التي أعلنها وزير الخارجية لويجي دي مايو أمام البرلمان الأوروبي في 31 مارس/آذار الماضي في جلسة الاستماع حول خطوط البرامج، هي: حقوق المرأة، محاربة العنف ضد المرأة، حقوق الأطفال، سياسات الشباب، تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وحماية التراث الثقافي”.