الرئيس الإيطالي يستقبل إمام الأزهر أحمد الطيب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية أن الرئيس سيرجو ماتّاريلا، استقبل عصر اليوم الثلاثاء بمقر الرئاسة، قصر (كويرينالي)، إمام الأزهر الأكبر أحمد الطيب.

وذكر بيان الرئاسة أن “الرئيس ماتّاريلا، استقبل أيضاً، رأس الكنيسة الأنغليكانية، رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي”.

يذكر أن كلا من الشيخ الطيب وويلبي، يتواجدان في العاصمة الإيطالية لحضور لقاء بين ممثلي الأديان يشمل ما يقرب الـ40 زعيمًا دينيًا، تحت عنوان “الأديان والتربية، نحو ميثاق عالمي للتربية”، يلتئم في حاضرة الفاتيكان.

هذا وقد قع الزعماء الدينيون أمس على نداء مشترك، قدمه البابا فرنسيس إلى الرئيس المعين قمة (Cop26) الأممية حول المناخ في غلاسكو ألوك شارما، وإلى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، يضغطون فيه على الحكومات من أجل تعاون مشترك نحو طاقة نظيفة.