إيطاليا: 2466 إصابة بكوفيد و50 حالة وفاة أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 2466 إصابة جديدة بوباء كوفيد 19 في أنحاء البلاد اليوم”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 50 حالة وفاة أخرى منذ يوم أمس”، لـ”يرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 131,068 شخصًا”، منذ بدء انتشار الجائحة.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم اجراء 322,282 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي، في غضون 24 ساعة والتي أظهرت نسبة حالات إيجابية تبلغ 0.76٪ من ناحية الإصابة بالعدوى”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى الذين يدخلون إلى أقسام العناية المركزة الخاصة بفيروس كورونا، قد انخفض بفارق أربعة مرضى خلال 24 ساعة، ليصبح مجموعهم النهائي 433 شخصًا”. كما “انخفض أيضاً عدد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض بحاصل 64 حالة أقل من أمس، ليصل العدد الإجمالي للمرضى في أجنحة المستشفيات إلى 2968 شخصاً”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “أصيب بالفيروس المستجد منذ بداية حالة الطوارئ 4,683,646 شخصًا، تماثل للشفاء منهم ما مجموعه 4,460,482، وفي الـ24 ساعة الماضية 2446 حالة تعافي”. واختتم بالقول إن “إجمالي عدد الحالات الإيجابية حاليًا في إيطاليا هو 92,096″، أي “أقل بفارق 871 عن يوم أمس”.