البابا يتألم لتقرير فرنسي عن ضحايا الاستغلال الجنسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن “الأب الأقدس قد تم إبلاغه بصدور تقرير من قبل الأساقفة الفرنسيين، الذين التقاهم في الأيام الأخيرة خلال زيارتهم الدورية لحاضرة الفاتيكان، وتألم كثيراً لدى احاطته بمحتوياته”.

وأضاف بروني، أن “فكر البابا يتجه أولاً وقبل كل شيء إلى الضحايا ببالغ الأسى، يتألم لجراحهم، ويعرب عن الامتنان على شجاعتهم في التنديد”، وثانيا “لكنيسة فرنسا، لكي ما تتمكن متحدة بألم الآب لأجل أبنائه الأكثر ضعفًا، من سلك طريق الفداء، إدراكًا منها بهذا الواقع الرهيب”.

وخلص الناطق باسم الكرسي الرسولي الى القول، إن “البابا بصلواته، عهد شعب الله في فرنسا، ولا سيما الضحايا، إلى الرب، ليمنحهم القوة والعزاء، ولكي ما تحل معجزة شفائهم بتحقيق العدالة لهم”.