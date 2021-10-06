ليبيا وقمة العشرين واللقاحات محور لقاء دراغي-ماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن لقاءا ثنائيا جرى صباح الاربعاء بين رئيس الوزراء ماريو دراغي ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، على هامش قمة قصر بردو في سلوفينيا، الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي.

واشارت مذكرة إلى أنه خلال اللقاء “تمت مناقشة مؤتمر ليبيا يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس”، مؤكدة “التنسيق الوثيق بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا من اجل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين والتي يجب أن تتجسد في باريس”.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق عن مؤتمر باريس، الذي سيتم بالتنسيق مع ألمانيا وإيطاليا، من أجل ضمان إجراء الانتخابات الليبية وبحث مسألة إنسحاب القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وفي سياق آخر، أكدت رئاسة الوزراء الايطالية أن اللقاء الثنائي بين دراغي وماكرون كان “فرصة للزعيمين لتقييم القضايا التي ستكون محور قمة مجموعة العشرين في روما في نهاية الشهر، بما في ذلك اللقاحات والتضامن مع إفريقيا”، مؤكدة “الالتزام المشترك” من جانب البلدين بـ”المضي قدما معا بشأن هذه القضايا ذات الأولوية”.