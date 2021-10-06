سانتشيز: حاجة لشراء الاتحاد الأوروبي الغاز كما حدث مع اللقاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، إن هناك حاجة لقيام الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز مركزيا، على غرار ما حدث مع اللقاحات المضادة لوباء كوفيد 19.

وأضاف سانتشيز في تصريحات على هامش القمة غير الرسمية الجارية في قرب مدينة كراني في سلوفينيا، الأربعاء، أن “إسبانيا تضغط من أجل شراء مركزي على مستوى الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي، كما حدث مع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا”، وكذلك “لتغيير أداء سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بآلية التسعير”.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني إلى “انتظار إجابة المفوضية الأوروبية بشأن ما طلبناه، ونتمنى أن تكون جريئة في ردها”، فـ”نحن نشهد أزمة غير مسبوقة”، مما “يتطلب إجراءات حاسمة، استثنائية ومبتكرة لاحتواء ارتفاع الأسعار”، وقد “قامت الحكومة الإسبانية بطرح سؤالين”، بهذا الشأن.

وذكر أن السؤالين هما: “الحاجة أولا إلى شراء مشترك للغاز، فنحن أقوى معًا، وقد قلنا ذلك أيضًا من أجل الشراء المشترك للقاحات كوفيد 19، مما يضمن وصولها إلى السكان الإسبان والأوروبيين”. ثانيًا، “يجب مراجعة نظام تحديد الأسعار في سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي”. وأوضح سانتشيز أن “نموذج التسعير الهامشي هذا يعاقب مصادر الطاقة المتجددة، مقارنة بالمصادر الأحفورية”. وخلص إلى القول، إنه “بالنسبة للحكومة الإسبانية، يجب أن يكون التحول البيئي منصفاً”.