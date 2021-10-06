دراغي: لا دفاع أوروبي مشترك بدون سياسة خارجية موحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي أنه “إذا لم يكن لأوروبا سياسة خارجية مشتركة، فمن الصعب جدًا أن يكون لها دفاع مشترك”.

وأردف دراغي، في مؤتمر صحفي الاربعاء بعد ختام القمة الأوروبية في سلوفينيا، الرئيس الدوري للتكتل الموحد، “يمكن الوصول إليه (الدفاع المشترك) داخل الاتحاد الأوروبي أو من خلال تحالفات بين مختلف دول الاتحاد”، ولكن “الوسيلة الأولى للقيام بذلك هي الأفضل بكثير، لأننا سنحافظ على مخطط فوق وطني بدلاً من مخطط للتحالفات الحكومية الدولية”.

وأشار رئيس الوزراء الايطالي إلى أنه طلب من المفوضية “إعداد تحليل وخطة” حول هذه المسألة لعرضها أمام القمة القادمة، “لتقديم إجابات على مختلف الأسئلة التي برزت” بشأن الدفاع الاوروبي المشترك.