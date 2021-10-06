دراغي: ولادة قوة أوروبية خارج الناتو تعززهما كلاهما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن أية قوة أوروبية تتشكل خارج إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تؤدي إلى تعزيز كلاهما.

وفي مؤتمر صحفي عقده في سلوفينيا، الرئيس الدوري للتكتل الموحد، إثر اختتام القمة الأوروبية التي تستضيفها، الأربعاء، أضاف دراغي: “لا أعتقد أن أي شيء يولد خارج الناتو يضعف الحلف، تمامًا بالشكل ذاته الذي لا يُضعف فيه الاتحاد الأوروبي”.

وذكر رئيس الحكومة الإيطالية، أنه “كذلك لأن هذه القوة لم تولد لإشباع احتياجات غير مجدية”، بل “لأن هناك حاجة لفعل المزيد، بل أكثر من ذلك”. واختتم بالقول: “لكن شيئاً ما يكمل حلف الناتو لا يُضعفه، بل إن وُجد، فهو يقوي كليهما”.