دراغي: كونسورتيوم أوروبي لتخزين الغاز؟ فكرة إيجابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليوبليانا- وصف رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي فكرة إنشاء كونسورتيوم أوروبي لتخزين احتياطيات الغاز بالامر الجيد، إلا انه قال إنها ليست مطروحة الان في الاروقة الاوروبية

وقال دراغي، خلال مؤتمر صحفي الاربعاء بعد ختام القمة الأوروبية في سلوفينيا، ردا على سؤال بهذا الصدد، “إذا سألتني بشكل عام، أعتقد أنه أمر إيجابي للغاية كي نتجنب أن نجد أنفسنا غير مستعدين تمامًا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، التي لها عواقب على الاقتصاد الإيطالي وعلى التوزيع وعدم المساواة”.

وبدورها رفضت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين اتهام الاتحاد الروسي بدور محتمل في المساهمة في إرتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أنه لتقييم دور روسيا في ديناميكيات أسعار الغاز الطبيعي “نحتاج إلى كل الأرقام والصورة الكاملة”.

وأردفت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي “ألاحظ أن النرويج، أحد موردينا، قد زادت الإنتاج وهذا مثال ممتاز يمكن للآخرين اتباعه”.