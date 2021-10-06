كوبيش للجنة العسكرية الليبية المشتركة: لا تدعوا مفسدي الامل يقوضون عملكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش مخاطبا أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المجتمعين اليوم في جنيف لمناقشة وضع خطة عمل لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، “رسالتي لكم هي ألا تدعوا مفسدي الامل يقوضون عملكم الهام”.

ونقلت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عن كوبيش قوله، “كالعادة، مهمتكم أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية؛ مهمتكم لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها”.

وأضاف المبعوث الاممي “يدرك الجميع مدى أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد من أجل البلاد؛ والجميع يدرك أيضاً أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة، ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة، بل هي أيضاً رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة.”

ونوه كوبيش بأنه “بالطبع الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل وأيضاً مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي. وتقف الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعمكم في هذا المسعى بكل ما أوتينا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار والذين سيعملون تحت إشرافكم وبناءً على طلبكم لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها. رسالتي لكم هي ألا تدعوا ‘مفسدي الأمل’ يقوضون عملكم الهام”.

وينعقد هذا الاجتماع، الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة