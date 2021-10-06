إيطاليا: 39 وفاة جديدة بكورونا وتسجيل 3235 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاربعاء تسجيل 3235 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و39 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء (بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة حاليا والضحايا) منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 689 ألفا و341، توفي منهم 131 ألفا و157.

الوفيات أمس الثلاثاء كانت 50 وفاة والاصابات 2968 إصابة، فيما يقدر معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 1.1% مرتفعا عن 0.76% المعلن أمس.

وأفادت البيانات بتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 18 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 415 مريضا، وكذلك االذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ96 مريضا، ليصبحوا 2872.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و469 ألفا و937، بعد شفاء 5 آلاف و245 مريضا بين أمس واليوم.