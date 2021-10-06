دي مايو: إيطاليا ترى مجموعة العشرين منصة للتنسيق الدولي بشأن الازمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إن بلاده تعتبر مجموعة العشرين “منصة شاملة للتنسيق الدولي” في مواجهة الأزمات الآنية على الساحة الدولية، في إشارة إلى القمة الاستثنائية للمجموعة حول التطورات في أفغانستان المقررة في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأضاف دي مايو، مخاطبا لقاء المؤسسات الفكرية اليوم الاربعاء على هامش رئاسة بلاده الدورية للمجموعة، “الرؤية الإيطالية تكمن في أن مجموعة العشرين منصة شاملة للتنسيق الدولي في الأزمات الناشئة، دعماً لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. لهذا السبب، وفي مواجهة الأزمة المستمرة في أفغانستان، قررت إيطاليا تنظيم اجتماع وزراء خارجية المجموعة العشرين في 22 أيلول/سبتمبر” الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار إلى أن الاجتماع الموسع شمل “المؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، للتحضير للاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة العشرين بشأن هذا الملف والذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء، ماريو دراغي”.