12 دولة غربية، من بينها إيطاليا: الانتخابات فرصة للعراقيين لتقرير مصيرهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت دول غربية، من بينها إيطاليا، في بيان مشترك عن ترحيبها بإستعدات المفوضية العليا المستقلة في العراق لإجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الاول/أكتوبر الجاري، واصفة الاستحقاق الانتخابي بأنها “فرصة للعراقيين لتقرير مستقبلهم بشكل ديمقراطي”.

وأشار وزراء خارجية أستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية إلى أنهم يدركون “أهمية هذه اللحظة في تاريخ العراق”.

وأضاف بيانهم “استجابة لطلبات من الشعب العراقي، تم حشد موارد كبيرة لدعم انتخابات حرة ونزيهة”، مشيرين إلى أن فريق المراقبين لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمكلفة بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تعتبر “الأكبر من نوعها في العالم، حيث يزيد عدد مسؤولي الأمم المتحدة عن خمسة أضعاف الذين كانوا حاضرين خلال انتخابات 2018.”

وأضاف البيان “في أواخر عام 2020، اجمع العراقيون حول فكرة أن المراقبة الدولية كانت شرطًا أساسيًا للشرعية الانتخابية. وبناءً عليه، قدمت حكومة العراق طلبًا إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة”، والذي تبنى في 27 أيار/مايو 2021 بالإجماع القرار رقم 2576 ، سمح لفريق مراقبة للانتخابات لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”. وزاد البيان “في 21 حزيران/يونيو 2021 ، أعلن الاتحاد الأوروبي عن بعثة منفصلة لمراقبة الانتخابات ، والتي تضم الآن عددًا كبيرًا من الخبراء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد قامت البعثتان بالفعل بنشر مراقبين ومراقبين على التوالي. وتمثل هذه البعثات جهدا دوليا بحسن نية لتلبية طلب العراقيين وتعزيز نزاهة الانتخابات”.

ورأى وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان أن “لدى الشعب العراقي الآن فرصة لممارسة حقه الأساسي في التصويت”. وقالوا “نحن ندعم جهود الحكومة العراقية لضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وشاملة لجميع العراقيين، بمن فيهم النساء والشباب، الذين واجهوا العنف والترهيب منذ فترة طويلة في سعيهم للإصلاح. وبالمثل، فإننا ندعم جهود الحكومة العراقية لضمان مشاركة النازحين داخليًا بأمان في الانتخابات”، كما توجهوا بالدعوة لـ”جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون وسلامة العملية الانتخابية”.