الاتحاد الاوروبي يهنئ دي ميستورا على تعيينه مبعوثا أمميا للصحراء الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تقدم الاتحاد الأوروبي الخميس بالتهنئة للدبلوماسي الايطالي-السويدي ستافان دي ميستورا على تعيينه مبعوثًا شخصيًا جديدًا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.

وقال بيان صدر عن المفوضية الاوروبية “نحن على ثقة من أن دي ميستورا، بصفته دبلوماسيًا بارزًا يتمتع بخبرة طويلة في المنطقة وفي المفاوضات الدولية، سيساهم في إعطاء دفعة جديدة للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية”.

وأضاف البيان “يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة مع المبعوث الشخصي الجديد في جهوده لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”، كما يشجع على “تعاون جميع الأطراف في الانخراط للبحث عن حل وفقا لقرارات مجلس الأمن ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”

ستافان دي ميستورا (74 عاما) عمل في السابق نائبا لوزير الخارجية الايطالية وشغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى كل من العراق (2007- 2009 )، وأفغانستان (2010) ثم سورية (2014- 2018).