دراغي: استبعاد المرأة عن الحياة السياسية في افغانستان غير مقبول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، اليوم الخميس استبعاد المرأة الافغانية عن الحياة السياسية في بلادها بـ”غير المقبول”.

وقال دراغي في خطاب أمام اجتماع رؤساء برلمانات مجموعة العشرين المنعقد بمقر مجلس الشيوخ الايطالي (قصر مداما) “يجب أن ندافع عن حقوق المرأة في كل مكان، لا سيما في المناطق التي تتعرض فيها للتهديد”.

وأردف “أفكر بشكل خاص في أفغانستان، حيث تفقد المرأة حقوقها وحرياتها. بعد عشرين عامًا ظل فيها وجود المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية الأفغانية يتحسن، نجد اليوم استبعادها غير المقبول”.

وكان رئيس الوزراء الايطالي قد أعلن في وقت سابق أن قمة مجموعة العشرين الاستثنائية، المقررة في 12 تشرين الاول/أكتوبر الجاري، ستركز على “المساعدات الانسانية والامن وحقوق الانسان” في أفغانستان.