سبيرانتسا عن وقف لقاح موديرنا بالسويد والدنمارك: تنسيق أكبر بين البلدان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيلاسيميوس – قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا إن هناك حاجة لتنسيق أكبر بين البلدان، تعليقاً على وقف استخدام لقاح موديرنا في السويد والدنمارك.

وفي تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد الأطباء الممارسين العامين (Fimmg) المنعقد في ضاحية فيلاسيميوس التابعة لعاصمة مقاطعة ساردينيا ـ كالياري (جنوب)، أضاف سبيرانتسا أن “علينا أيضاً أن نثق بالسلطات الدولية. بدءًا من الوكالة الأوروبية للأدوية (Ema)، وهي وكالتنا المرجعية التي أبدت أحكاماً واضحة جداً بشأن هذا الأمر، والتي نتكيف معها”.

في سياق آخر، ذكر الوزير، أن “سلطاتنا الصحية قد منحت إمكانية إعطاء لقاح كوفيد 19 والتطعيم ضد الإنفلونزا في جلسة واحدة”، وبشكل خاص “بالنسبة لبعض الفئات، يمكن أن يكون إيجابيًا تسهيل تلقي كلا اللقاحين، أو الجرعة الثالثة ومضادات الإنفلونزا معا بالنسبة للأجيال المتقدمة في السن”.