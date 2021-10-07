دراغي: التحديات في ليبيا وافغانستان تتطلب تعاون كل دول الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي على أن التحديات على الساحة الدولية، كتلك في ليبيا وافغانسان، تتطلب تعاونا وثيقا بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

وقال دراغي، خلال مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في روما الخميس “في ليبيا، التحدي في الوقت الحالي هو ضمان إجراء الانتخابات، والمضي قدما في تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية. ولن يتحقق هذا الهدف بالعمل بمفردنا، بل معًا جميعا”.

وأضاف دراغي “نفس الشيء ينطبق على (تحقيق) الأهداف” التي ستكون أساس إجتماع قمة مجموعة العشرين الاستثنائية بشأن أفغانستان والتي تشمل المساعدات الانسانية، التي شدد عليها دراغي، فضلا عن القضايا الامنية وحقوق الانسان.

وقال “إن الاستجابة للأزمة الإنسانية في أفغانستان هدف يمكن تحقيقه معًا. وهذا يعني التعاون الوثيق بين الدول الأوروبية في المقام الأول. يجب أن نكون قادرين، كما قالت المستشارة قبل بضع سنوات عن الرئيس ترامب، لنأخذ مصيرنا بأيدينا”.