ميركل: تعاون وثيق بين ألمانيا وإيطاليا بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الخميس عن “تعاون وثيق” بين روما وبرلين بشأن الازمة الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، حيث أشارت ميركل إلى أن إيطاليا تعمل “منذ سنوات” في ليبيا من أجل “التغلب على الأزمة” هناك ولديها “معرفة عميقة” بهذا البلد في شمال إفريقيا

وكان دراغي بدوره، قد نوه بأن “تحدي إجراء الانتخابات، والمضي قدما في تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية لن يتحقق” إلا بـ”التعاون الوثيق” بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي.