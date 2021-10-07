ميركل: لقاء البابا فرنسيس شرف عظيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اللقاء الخاص مع البابا فرنسيس بالفاتيكان صباح الخميس بـ”الشرف العظيم” وبأنه “مدعاة للغبطة”.

وقالت “لقد تبادلنا الآراء حول مشاكل الكنيسة، وأيضًا حول التحديات السياسية، مثل مشاكل الاتحاد الأوروبي” في ضوء زيارة البابا الاخيرة لدول بشرق أوروبا، مشيرة إلى أن النقاش استعرض أيضا “مؤتمر المناخ الذي سيعقد في غلاسكو” .

وأفاد بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في أعقاب اللقاء، بأنه تمت الإشارة خلال “المحادثات الودية إلى العلاقات الثنائية الجيدة والتعاون المثمر بين الكرسي الرسولي وألمانيا”، كما “تم التوقف عند مواضيع ذات اهتمام مشترك على الصعيد الدولي والإقليمي، والتوافق على أهمية إعادة إطلاق التعاون لمواجهة الأزمات المتعددة الحالية، مع إشارة خاصة إلى تبعات حالة الطوارئ الصحية وإلى الهجرة”.

والتقت ميركل مجددا البابا في وقت لاحق اليوم بساحة الكولوسيوم للمشاركة في اللقاء الدولي (صلاة ولقاء من أجل السلام) نظمته جماعة سانت إيجيديو ضمن حدث: الأديان والثقافات في حوار: شعوب متآخية، أرض المستقبل.