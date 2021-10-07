إيطاليا: 41 وفاة جديدة بـ كوفيد-19 وتسجيل 2938 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الخميس تسجيل 2938 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و41 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء (بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة حاليا والضحايا) منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 692 ألفا و274، توفي منهم 131 ألفا و198.

الوفيات أمس الأربعاء كانت 39 وفاة والاصابات 3235 إصابة، فيما يقدر معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 1.1% متراجعا قليلا عن 1% المعلن أمس.

وأفادت البيانات مجددا بتراجع عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 12 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 415 مريضا، وكذلك االذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ48 مريضا، ليصبحوا 2824.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و473 ألفا و903، بعد شفاء 3 آلاف و966 مريضا بين أمس واليوم