إيطاليا تلتزم بتسريع الحوار الوطني الاثيوبي وتدعم حلا تفاوضيا لأزمة سد النهضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت إيطاليا على لسان نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني إلتزام سلطات بلادها من أجل إنهاء الصراع في اثيوبيا بين الجيش الفيدرالي وجبهة تحرير شعب تيغراي، في الاقليم شمالي البلاد.

ونقلت وزارة الخارجية عن المسؤولة في تغريدة على منصة (تويتر)، بعد لقاء مع وزير المياه والري والطاقة الاثيوبي، سيليشي بيكيلي الالتزام أيضا بالاستجابة للأزمة الإنسانية وتسريع إطلاق الحوار الوطني في اثيوبيا، فضلا عن دعم علاقة بناءة بين اديس أبابا من جهة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي من جهة أخرى، للتوصل لحل تفاوضي بشأن النزاع حول سد النهضة بين دول حوض النيل الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا).

كما كانت قضية سد النهضة حاضرة في لقاء آخر لنائبة وزير الخارجية الايطالية مع الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، إلهام إبراهيم محمد أحمد، جددت خلاله الاولى دعم بلادها للتحول الديمقراطي في السودان وللاستقرار الاقليمي.

ويشارك مسؤولون أفارقة في الاجتماع الوزاري إيطاليا-افريقيا في دورته الثالثة، الذي سينعقد يوم غد الجمعة في العاصمة روما.