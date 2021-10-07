إيطاليا ترحب بتعيين دي ميستورا مبعوثا أمميا للصحراء الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت وزارة الخارجية الايطالية الخميس عن ترحيبها بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.

وكان دي ميستورا، الدبلوماسي الايطالي-السويدي إضافة إلى نشاطه في الامم المتحدة، تقلد أبضا مناصب في وزارة الخارجية الايطالية آخرها نائبا لوزير الخارجية في حكومة التكنوقراط بقيادة رئيس الوزراء الاسبق ماريو مونتي.

وقالت الخارجية في بيانها “إذ تعرب إيطاليا عن الأمل بأن يسمح التعيين بالتغلب على مرحلة الجمود الذي طال أمده في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، تجدد الدعوة للأطراف المعنية للإلتزام بإستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة”.

وكان وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن قد أعرب بدوره عن الترحيب بتعيين دي ميستورا، معلنا دعم الادارة الامريكية “بشكل تام للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتعزيز السلام والازدهار لمستقبل شعوب المنطقة”.