مؤسسة Med-Or تقدم أولى المنح الدراسية لطلاب من المغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قدمت مؤسسة (Med-Or) التابعة لمجموعة ليوناردو الايطالية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، ثلاث منح دراسية لطلاب بجامعة محمد السادس للفنون التطبيقية بالرباط، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة، جامعة الرباط وجامعة لويس غويدو كارلي بالعاصمة روما.

وحضر الحدث، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة (Med-Or) وزير الداخلية الاسبق ماركو مينيتي، كل من سفير المملكة المغربية لدى إيطاليا يوسف بالا وقيادات جامعة غويدو كارلي: رئيس الجامعة فينشنتسو بوتشا، نائبة الرئيس باولا سيفيرينو، عميد الجامعة أندريا برينشيبي ومديرها العام جوفاني لو ستورتو.

الفائزون بالمنح الدراسية على وجه التحديد، هم طالبة وطالبان من المغرب سيحضران دورات درجة الماجستير لمدة عامين في الإدارة العالمية والسياسة والعلاقات الدولية والاقتصاد والمالية.

وفي هذا الصدد، قال مينيتي “يسعدنا مكافأة هؤلاء الطلاب الشباب المستحقين، الذين سيتمكنون من خلال هذه التجربة من إثراء خلفيتهم الثقافية ومسارهم التكويني بشكل أكبر”.

وأردف “الترويج لأداة جديدة للتعاون بين جامعتين مرموقتين مثل جامعة محمد السادس للفنون التطبيقية بالرباط وغويدو كارلي هو فقط أولى المبادرات التي تعتزم المؤسسة دعمها”، فـ”هدفنا هو إطلاق المزيد من مشاريع التعليم العالي، والتي تعمل كقوة دافعة لتعزيز العلاقات والروابط الدولية بين إيطاليا ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة.”

وتلتزم مؤسسة (Med-Or) بتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية ودعم الأنشطة المتعددة ذات الطبيعة الثقافية، وفقا للهدف الذي نشأت من أجله والكامن في ترسيخ التعاون والحوار والشراكات الدولية.