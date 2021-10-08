إيطاليا: إنخفاض معدل الاصابات الاسبوعية بكوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت مسودة التقرير الأسبوعي حول المسار الوبائي لكوفيد-19 في إيطاليا، استمرار تراجع معدل الإصابات بالوباء على المستوى الوطني، حيث انخفض إلى 34 لكل 100 ألف نسمة، في الفترة من 27 أيلول/سبتمبر-3 تشرين الاول/أكتوبر، مقابل 39 لكل 100 ألف نسمة في الاسبوع الذي سبقه (21 إلى 26 أيلول/سبتمبر).

وانخفض معدل اشغال وحدات العناية المركزة لمرضى الوباء بشكل طفيف إلى 4.8%، حيث تراجع عدد مرضاها من 459 مريضا (في 28 أيلول/سبتمبر) إلى 433 (في 5 تشرين الاول/أكتوبر).

وانخفض كذلك معدل الاستشفاء في المنشآت الطبية على الصعيد الوطني إلى 5.1%، حيث تراجع عدد الأشخاص المدخلين إلى المستشفيات من 3418 (28 أيلول/سبتمبر) إلى 2968 (5 تشرين الاول/أكتوبر).

ووفق آخر بيانات وزارة الصحة الايطالية صدرت مساء أمس الخميس، يبلغ العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء (بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة حاليا والضحايا) منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، 4 ملايين 692 ألفا و274، توفي منهم 131 ألفا و198.