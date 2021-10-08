ماتاريلا: تحول مركز الثقل من المحيط الاطلسي للهادئ يفرض على اوروبا وافريقيا التساؤل عن مستقبلهما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتّاريلا أنه في الوقت الذي يبدو فيه “مركز الثقل السياسي والاقتصادي يتحول تدريجياً من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ”، فإنه “يتعين على أوروبا وأفريقيا التساؤل عن مستقبلهما وما هو الدور المطلوب منهما القيام به”.

وأشار ماتّاريلا، مفتتحا الجمعة النسخة الثالثة المؤتمر الوزاري ايطاليا-افريقيا بالعاصمة روما، إلى أنه “في مواجهة التغيرات الجيوسياسية بدأ الاتحاد الأوروبي التفاكر في الأهداف التي ينوي وضعها لنفسه وما هو مطلوب لحمايتها، أي تحقيق استقلال استراتيجي حقيقي”.

وأردف “مسؤولية أكبر لا تعني العزلة، بل على العكس، فأوروبا تطمح إلى أن تكون حجر الزاوية لتعددية فعالة حقًا، تستند إلى القيم والمبادئ العالمية: سيادة القانون، والحرية، والديمقراطية، والمساواة ، والتي تقدم حلولًا مشتركة للقضايا التي لا يمكن أن تواجهها البلدان فرادى” مخاطرة “بعدم ملاءمة الاستجابات”.

وشدد رأس الدولة الإيطالي على أن “التعاون الدولي والحوار ليسا واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هو أسلوب أظهر بشكل كامل فعاليته في الحفاظ على السلام”.