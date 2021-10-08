دي مايو: إيطاليا تدرك الإمكانات الكبرى لأفريقيا ومستعدة لتوسيع الشراكات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إن بلاده “تدرك أن إفريقيا تمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى قارة ذات إمكانات كبيرة. لذلك نحن على استعداد لتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الثنائية لتصبح جسرًا مميزًا بين أوروبا وأفريقيا واغتنام جميع الفرص لتحقيق المنفعة المتبادلة وفوق كل ذلك النمو الشامل”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية، منوها في خطاب الجمعة أمام المؤتمر الوزاري إيطاليا-افريقيا، بأن القارة السمراء “ظلت على الدوام إحدى أولويات السياسة الخارجية الإيطالية. في الواقع، تنظر إيطاليا إلى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​وإفريقيا على أنها ‘قارة عمودية كبرى واحدة’. إن العوامل المترابطة التي تعبر هذا المحور الجيوسياسي توحدنا في مصير مشترك وتدعونا إلى بناء مستقبل مشترك معًا”.

وأشار دي مايو إلى “إن إيطاليا تقف إلى جانب إفريقيا لدعم السلام والاستقرار، بتواجدها في ساحات الأزمات ببعثات وطنية أو جزء من بعثات الأمم المتحدة. وكذلك في العمليات والبعثات المدنية والعسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث غالبًا ما تكون من بين المساهمين الأوائل من حيث الأفراد”.