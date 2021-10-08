دي مايو: عبر الحوار المنظم مع افريقيا يمكن التوصل لنتائج دائمة بشأن ظاهرة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو إلى أن سلطات بلاده “عززت في السنوات الأخيرة التعاون في مجال الهجرة مع البلدان الأفريقية وتميزت، حتى في الاروقة الاوروبية، بجهودها المستمرة لضمان إدارة أفضل وأكثر توازناً للتدفقات”.

وأردف، في خطابه الجمعة أمام المؤتمر الوزاري إيطاليا-افريقيا (لقاءات مع إفريقيا) بالعاصمة روما، “بهذه الإجراءات، استرشدنا بالوعي بأنه فقط من خلال حوار منظم بين بلدان المنشأ والعبور والوصول، واستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بظاهرة الهجرة، من الممكن الحصول على نتائج دائمة وتجاوز منطق الطوارئ المجرد”.

وقال “يعد منع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بعدًا رئيسيًا آخرا للشراكة بين إيطاليا والدول الأفريقية، بالإضافة إلى العديد من مبادرات التدريب و بناء القدرات”، مشيرا إلى أنه “في إطار التحالف المناهض لداعش، أيدت إيطاليا الحاجة إلى تعزيز التركيز على إفريقيا في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب التي تتعرض لها مناطق في القارة مثل منطقة الساحل وشرق إفريقيا”.