رئيس مجموعة إيني: نحن اول منتج للغاز في افريقيا للاستخدام المحلي بالقارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية، كلاوديو ديسكالزي، إلى أن “إيني هي أول منتج للغاز في إفريقيا للجزء الخاص بالاستهلاك المحلي” في القارة السمراء ولسنوات كانت إستراتيجية الشركة هي “إنتاج الطاقة للبلدان الأفريقية نفسها”.

وقال ديسكالزي الجمعة في حدث خلال أعمال (لقاءات مع إفريقيا) ​​، النسخة الثالثة للمؤتمر الوزاري إيطاليا-افريقيا، “إنه توجه يميزنا” ويعزز “التكامل مع المجتمعات” المحلية، مشيرا إلى أن “التصدير كان أفضل وأسهل كثيرًا، فعندما تبيع على المستوى المحلي يكون الأمر أكثر صعوبة، لأنهم أحيانًا لا يدفعون”.

ولفت الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الايطالي إلى أن تواجد المجموعة في إفريقيا يعود لعام 1952، مشددًا على أن “إفريقيا لديها مشكلة كبيرة، خاصة الجزء جنوب الصحراء الكبرى، وهو نقص الطاقة. فهناك 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء وهذا أمر يتناقض” مع موارد الطاقة في قارة “تستهلك 3-4٪ فقط من طاقة العالم”. وأضاف “هذا العجز يخلق مشاكل ضخمة في مجالي الصحة والتعليم”.

وتابع ديسكالزي: “لقد أعطت إفريقيا الكثير لأوروبا والعالم من أجل التنمية من حيث النفط والغاز”، مشيرًا إلى أن إيني قد “استثمرت 3 مليارات في محطات توليد الطاقة خاصة في الكونغو ونيجيريا وتتيح الوصول إلى الطاقة لـ 20 مليون شخص في المنطقة، منطقة جنوب الصحراء”.

وقال “في ليبيا كنا قادرين على العمل أثناء الصراع لأننا نعطي كل إنتاج الغاز للبلاد ونصدر جزءا صغيرا منه فقط”.