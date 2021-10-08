إيطاليا: سنتبرع بـ45 مليون جرعة لقاح لأفريقيا خلال العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو العزم للتبرع بـ45 مليون جرعة لقاح مضاد لوباء كوفيد 19، لأفريقيا خلال العام الجاري.

وأعلن الوزير دي مايو، في إطار حدث “لقاءات مع إفريقيا” الجمعة، وهي الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري الإيطالي ـ الأفريقي بشأن القارة السمراء، أن “إيطاليا قد أسهمت بحشد الالتزام السياسي والمالي الضروريين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا، من خلال مبادرة تسريع الوصول إلى أدوات الوقاية من الوباء (Act Accelerator)، وبرنامج (Covax) الدولي الهادف إلى المساواة بالوصول إلى اللقاحات”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن كل ما سلف ذكره، يأتي “لضمان الوصول العادل إلى المساعدة الصحية”، وبهذا الصدد، مولنا (Covax) بمبلغ 345 مليون يورو”، كما “سنتبرع بـ45 مليون جرعة من اللقاحات قبل نهاية العام الحالي”.