دي مايو يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فكي محمد.

وأشارت الخارجية الى أن دي مايو أكد خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الايطالي-الافريقي بالعاصمة روما، على “إعتراف إيطاليا ودعمها للدور المركزي للاتحاد الافريقي في تكامل القارة”.

وكان دي مايو شدد في خطابه أمام المؤتمر على أن افريقيا “ظلت دائما إحدى أولويات السياسة الخارجية الإيطالية”. وقال “في الواقع، تنظر إيطاليا إلى أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ​​وإفريقيا على أنها ‘قارة عمودية كبرى واحدة’. إن العوامل المترابطة التي تعبر هذا المحور الجيوسياسي توحدنا في مصير مشترك وتدعونا إلى بناء مستقبل مشترك”.