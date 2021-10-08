ديسكالزي: للصين نماذج عمل مختلفة عنّا في افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي إلى “نماذج عمل مختلفة” للصين في قارة افريقيا مقارنة بالمجموعة الايطالية.

وقال ديسكالزي، خلال لقاء مع الصحافة على هامش أعمال المؤتمر الوزاري إيطاليا-افريقيا، “الصينيون يعملون كثيرا في افريقيا بمجال البنى التحتية. لدينا تفاعلات ومشاريع مشتركة معهم، خاصة في أنغولا”. إلا أنه أضاف “لكن لدينا نماذج عمل مختلفة. إيني تعمل بمفهوم double flag وتستثمر متحملة المخاطر و تصبح جزءًا من البلد نفسه”.

وفي سياق آخر بشأن تغير المناخ، أشار ديسكالزي إلى أنها مشكلة “ليس لها حل واحد، ولا يمكنك عمل كل شيء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية” ، مذكراً بأن “الفحم الحجري لا يزال المصدر الأول لإنتاج الكهرباء”، أما الغاز والطاقة المتجددة “فلا يزالان بعيدين”.