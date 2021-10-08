وزير الصحة الإيطالي يأمل استمرار عمليات إعادة فتح الأنشطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أعرب وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا عن الأمل بأن تستمر عمليات إعادة فتح الأنشطة في البلاد، بفضل اللقاحات والسلوك الصحيح.

وفي معرض إعلانه إضفاء الطابع الرسمي على عودة (مقاطعة صقلية ـ جنوب) إلى المناطق البيضاء من ناحية انتشار وباء كوفيد 19 في البلاد، أكد الوزير سبيرانتسا القول: “لقد وقعت للتو على الأمر الذي يعيد صقلية منطقة بيضاء”.

وأشار الوزير إلى أنه “بعد قرارات أمس الخاصة بزيادة القدرة الاستيعابية لصالات الرقص، ها هي ذي عملية إعادة الفتح التدريجي تستمر”، مبيناً أن “كل هذا غدا ممكناً بفضل اللقاحات والسلوك الصحيح من قبل الناس”.

وخلص وزير الصحة بالدعوة إلى أنه “يجب أن نستمر بالسير على هذه الطريق الصحيحة”.