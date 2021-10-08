دي مايو: نتائج خطيرة لتغير المناخ على السلام بأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن “لتغير المناخ تداعيات خطيرة على السلام والأمن، وكذلك على البعد الاجتماعي والاقتصادي” بالنسبة لأفريقيا.

وقال الوزير دي مايو، في ندوة “لقاءات مع إفريقيا”، وهي الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري الإيطالي الأفريقي، الذي انعقد في روما الجمعة: “إنني أفكر في ظواهر الهجرة التي تحددها الظروف البيئية المتغيرة، والتوترات الاجتماعية والعرقية بسبب شح حيازة الموارد بشكل متزايد”، فضلا عن “الجريمة المنظمة، الإرهاب والتطرف التي تجد أرضية خصبة في الفقر والإقصاء”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “نقص إمدادات المياه والجفاف والحرائق والظواهر الجوية القصوى، تهدد استقرار البلدان، الأقاليم، وكذلك سبل عيش الملايين من الناس”.