كونتي: لا يمكن حل مشكلة تدفقات الهجرة بالأسلاك الشائكة أو الجدران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فافارا ـ أعرب رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي عن الاقتناع بأن “مشكلة الهجرة وإدارة تدفقاتها، لا يمكن حلها سواء أكان بالأسلاك الشائكة أو بإقامة الجدران”، كما أن “من الواضح أنه بالنسبة للمناطق الساحلية، لا يمكن إقامة حواجز أو سدود، لذلك، فليس هذا هو الحل”.

بهذه الكلمات علق كونتي الذي يشغل حاليا منصب الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، في تصريحات من فافارا التابعة لمحافظة أغريجينتو الصقلية (جنوب)، على رسالة من جانب 12 دولة تطلب من الاتحاد الأوروبي تعزيز الحدود لصد الهجرة.

وقال كونتي إنه “لمواجهة تدفقات الهجرة، من الضروري التدخل من خلال إدارة أوروبية حقيقية”، كما أن “من الضروري منع الأزمات الجيوسياسية التي تقود إلى إطلاق تدفقات الهجرة”، فضلا عن “العمل مع المجتمع الدولي ومع دول المنشأ والعبور”.

وخلص زعيم خمس نجوم الى القول إن “الأسلاك الشائكة عديمة الجدوى”، كما أنه “لا يمكننا عسكرة الاتحاد الأوروبي”.