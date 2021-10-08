إيطاليا: 3023 إصابة جديدة بكوفيد وضحاياه 30 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن 3023 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، سجلت في أرجاء إيطاليا اليوم.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 30 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ إلى 131,198 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية، تم اجراء 271,566 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي، والتي كشفت عن نسبة حالات إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، بلغت 1.11٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك انخفاض في عدد الأشخاص الذين يتم علاجهم بالمستشفيات ممن ظهرت عليهم الأعراض، إذ بلغوا 2742، بينما كان عددهم أمس قد وصل إلى 2824″، أي “بانخفاض قدره 82 شخصًا”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه من ناحية أخرى، “تم إدخال 383 شخصًا إلى أقسام العناية المركزة في المستشفيات”، وهم “بانخفاض بحاصل 20 حالة عن أمس”، مع 17 إدخال في الـ24 ساعة الأخيرة”.

وخلصت النشرة الصحية الى القول إنه “تم إجمالا تماثل 4,473,903 شخصاً للشفاء”، وهم “بزيادة بمجموع 3966 شخصاً”، بينما “هناك حاليا 87,173 يخضعون للعلاج”، أي “بتراجع بفارق 1074 حالة”.