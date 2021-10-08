إيطاليا: وصول 200 مهاجر إلى كالابريا بينهم نساء وأطفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريجّو كالابريا – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول نحو 200 مهاجر في الساعات القليلة الماضية إلى ميناء روتشيلا يونيكا بمقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المهاجرين، ومعظمهم من الأفغان، كانوا على متن قارب صيد أنقذه زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للمقاطعة”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “بمجرد وصول المهاجرين إلى الميناء، تم اجراء تحليل كشف عن العدوى وباء كوفيد 19 عليهم”. واختتمت بالقول إن “المجموعة بأسرها، بمن فيها من نساء، قصر وأطفال، نُقلوا من ثم إلى مرفق إسعافات أولية تابع للبلدية”.