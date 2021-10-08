الرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي: ندعم طلب 12 دولة حواجز لصد الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعربت الرئاسة السلوفينية لمجلس الاتحاد الأوروبي عن تأييد الاقتراح، الذي تقدمت به 12 دولة عضو، للسماح لها بإقامة حواجز على الحدود الخارجية للاتحاد يتم تمويلها بأموال أوروبية، من أجل احتواء تدفقات الهجرة.

وفي مؤتمر صحفي عقد في لوكسمبورغ بمشاركة المفوضة الأوروبية يلفا يوهانسون، أشار وزير الداخلية السلوفيني آليش هويس إلى أن “آرائنا مختلفة في هذا الشأن: لم نتلق هذه الرسالة ولم تتح لنا الفرصة للتوقيع عليها”.

وأردف: “مع ذلك، أتيحت لي الفرصة لدعم الطلب علنًا”، علاوة على ذلك، “بعد كارثة عام 2015، قررت سلوفينيا إقامة حواجز، على نفقتها، على جزء من الحدود مع كرواتيا، وستواصل القيام بذلك في المستقبل”.

وأشار الوزير إلى أن “من الواضح أننا إذا أوقفنا 14 ألف مهاجر غير نظامي سنويًا عند حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية، فلن تكون حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فعالة”. وفي الختام “من واجبنا حماية الحدود. سلوفينيا ستدعم هذا الاقتراح”.