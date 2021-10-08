مسؤول صحي إيطالي: 3 ملايين مواطنا فوق سن الخمسين لم يتلقوا التطعيم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول صحي إيطالي إن هناك ما يقرب الـ3 ملايين من الأشخاص فوق سن الخمسين في إيطاليا لم يتلقوا حتى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن المفوض الحكومي لحالة طوارئ كوفيد 19، الجنرال فرانشيسكو فيليوولو، فأنه “بالتفصيل، لم يخضع 2,987,859 فوق الخمسينيات للجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس”.

وأشار التقرير إلى أن “النطاق الأقل تغطية من ناحية اللقاحات، هو ذلك الممتد بين 50 ـ 59 عامًا”، وأن “229,844 شخص ممن هم فوق سن الثمانين على وجه الخصوص، لم يبدأوا بعد دورة التلقيح بعد”.

وذكر الجنرال فيليوولو أن “في الفئة بين 70 و79 عامًا، يبلغ عدد غير المحصنين ما يقرب النصف مليون: 483,149 شخصًا بالضبط”، بينما “يرتفع العدد إلى 839,670 في الفئة العمرية بين 60-69 وإلى 1,435,196 في نطاق الـ50-59”.

ولفت مفوض حالة الطوارئ الصحية، إلى أنه “من ناحية أخرى، لم يخضع 1,408,268 (أي نسبة 30.43٪) من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا للجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس”، بينما “تم تحصين 2,873,666 فتى، أي ما يعادل 62.10٪ من إجمالي السكان من الفئة العمرية نفسها”.