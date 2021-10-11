تعزيز العلاقات الثنائية محور لقاء البابا والرئيس الأرميني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ اعلنت حاضرة الفاتيكان الإثنين، استقبال البابا فرنسيس في القصر الرسولي، رئيس جمهورية أرمينيا آرمين سركيسيان.

وقال بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أنه “تمَّ التعبير خلال المحادثات الودية عن الارتياح لتطور وتعزيز العلاقات الثنائية بين الكرسي الرسولي وأرمينيا”، وهي “دولة ذات تقليد مسيحي عريق”. كما “تم التطرق إلى بعض مواضيع السياسة الدولية”.

وخلص بيان الكرسي الرسولي الى القول، إن الرئيس سركيسيان، “اجتمع لاحقًا بأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر العلاقات الفاتيكانية مع الدول، المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر”.