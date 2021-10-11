إيطاليا: استئناف ارتفاع معدلات الإنتاج وتحسن سوق العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا استئناف انتعاش معدلات الإنتاج وتحسن سوق العمل في البلاد.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (إستات) في تقريره الشهري الذي صدر الإثنين، إن “انتعاش معدلات الإنتاج والاستهلاك لا يزال مرتبطًا بتحسن عام في ظروف سوق العمل حتى لو كانت هناك، منذ تموز/يوليو تخفيضات بسيطة في عدد الموظفين، وظهور أولى بوادر عدم توافق محتمل بين الطلب والعرض في مجال الصناعة”.

وأشار التقرير إلى أن في “شهر أيلول/سبتمبر الماضي، ضاقت الفجوة بالعلاقة مع التضخم في منطقة اليورو”، فضلا عن “نمو المؤشر الخاص بتنسيق الأسعار للمستهلك بنسبة 3.0٪ من حيث الاتجاه، والذي شهد تسارعاً مقارنة بالشهر السابق”.

وذكر معهد الإحصاء أن “في شهر تموز/يوليو، كان هناك في الواقع تقلص دوري محدود في عدد الموظفين، حيث انخفض بنسبة 0.3٪ في آب/أغسطس بحاصل 80 ألف شخص، على غرار ما حصل في تموز/يوليو، من بينهم 68 ألف امرأة”.

ولفت التقرير الإحصائي إلى أن “في الشهر نفسه، سجل الباحثون عن عمل تراجعاً هامشياً مقارنة بالشهر السابق”، حيث كان الانخفاض بنسبة 0.2٪، أي ما يمثل 4 آلاف شخص، “بينما ظل معدل البطالة مستقرًا عند 9.3٪”.