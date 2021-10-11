إيطاليا: تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بكورونا و1516 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات وزارة الصحة اليومية الخاصة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) صدرت الاثنين تسجيل 1516 إصابة بالفيروس خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و34 حالة وفاة.

العدد الكلي للاشخاص للذين أصيبوا بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية المؤكدة الحالية والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية في الاشهر الاولى من العام المنصرم، يبلغ اليوم 4 ملايين 701 ألفا و832، توفي منهم 131 ألفا و335.

الوفيات أمس الأحد كانت 27 وفاة والاصابات 2278 إصابة، فيما يقدر معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 1.32% متراجعا قليلا عن 0.8% المعلن أمس.

وسجلت البيانات ارتفاعا في عدد الأشخاص بوحدات العناية الفائقة في المستشفيات بمقدار 10 مقارنة بالامس، ليبلغ مجموعهم اليوم 274 مريضا، وكذلك االذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية في اقسامها العامة بـ37 مريضا، ليصبحوا 2688.

المتعافون من الوباء إرتفع عددهم إلى 4 ملايين و486 ألفا و391، بعد شفاء 2184 بين أمس واليوم.