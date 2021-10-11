دي مايو: لا إعتراف بحكومة طالبان الافغانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو إمكانية إعتراف سلطات بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان، مشيرا إلى أن تشكيلتها “تضم حوالي 17 عضوا مدرجين في قوائم الإرهاب”.

وقال دي مايو في مقابلة مع القناة الاولى العامة الايطالية (راي 1)، عشية قمة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية حول أفغانستان، “لقد تعهدنا بدعم ناشطات حقوق الإنسان الأفغانيات خارج أفغانستان، اللاتي قمنا بإجلائهن ونواصل دعمهن”.

وأضاف في مقتطفات من المقابلة، التي ستبث كاملة مساء اليوم، “كل هذا في وقت نعلم فيه أن هناك حكومة في أفغانستان تضم حوالي 17 عضوا مدرجين في قوائم الإرهاب. بلد انتهاكات حقوق الإنسان تتم بشكل يومي. ولهذا السبب لا أعتقد أن هناك إمكانية للاعتراف بهذه الحكومة”.