دي مايو يلتقي وزير التجارة التركي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الاثنين وزير التجارة التركي محمد موش، وذلك على هامش اعمال اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.

وحسب تغريدة لوزارة الخارجية الايطالية على منصة (تويتر)، تمحور الاجتماع حول العلاقات التجارية المتينة بين روما وأنقرة، إعادة إطلاق الحوار متعدد الاطراف في إطار مجموعة العشرين، فضلا عن إنجاح الاجتماع الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية وعملية إصلاحها المؤسسي.

وتستضيف بلدة سورينتو المُطلَّة على خليج نابولي، غدا الثلاثاء اجتماع وزراء مجموعة العشرين للتجارة.

واشار بيان صدر في وقت سابق عن وزارة الخارجية، إلى أن الرئاسة الإيطالية تعتزم وضع إصلاح منظمة التجارة العالمية في قلب جدول الأعمال، مما يوفر قوة دفع سياسية لعملية شاملة لإصلاح مؤسسي للمنظمة من أجل إعادة إطلاق التعددية التجارية.